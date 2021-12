Sirpa Kähkönen voitti Savonia-kirjallisuuspalkinnon – seuraa palkinnonjakotilaisuus suorana kello 17.25 alkaen

Sirpa Kähkönen on voittanut tämänvuotisen Savonia-kirjallisuuspalkinnon Kuopio-sarjaan kuuluvalla romaanilla Vihreä sali. Romaani on sarjan kymmenes kirja. Kähkönen juhlii tänä vuonna 30-vuotista uraansa kirjailijana.

Kuopion kaupungin jakaman palkinnon arvo on 12 000 euroa. Se jaetaan vuosittain tunnustuspalkintona savolaiselle kirjailijalle edellisten 12 kuukauden aikana julkaistusta merkittävästä kaunokirjallisesta teoksesta.

Kuopiolaissyntyinen Kähkönen on voittanut Savonian jo kerran aikaisemmin Kuopio-sarjan ensimmäisellä romaanilla Mustat morsiamet vuonna 1999. Ehdolla hän on ollut kaikkiaan kahdeksan kertaa.

Kähkönen on keskittynyt monipuolisessa tuotannossaan historiallisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin. Kuopio-sarja sai alkunsa kirjailijan halusta löytää vastauksia hänen oman sukunsa historiaan liittyviin kysymyksiin.

Kähkönen on kirjoittanut uransa aikana myös tietokirjoja, näytelmiä ja nuortenromaaneja. Hän on myös suosittu kolumnisti ja esitelmöijä. Kähkösen teoksia on ollut useana vuonna myös Finlandia- ja Tieto-Finlandia -palkintoehdokkaina.