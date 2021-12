Jo yli kolmannes koronatartunnan saavista on täysin rokotettuja, mutta THL ei suunnittele rokotettujen ohjeistuksen muuttamista

– Rokotettujen osuus tartunnoista oli pitkään vajaassa kolmessakymmenessä prosentissa, mutta viime viikkoina se on noussut ja on nyt noin 35 prosenttia.

THL:n Mia Kontio muistuttaa, että täysin rokotettuja on väestössä moninkertainen määrä rokottamattomiin verrattuna, joten suhteellisesti heidän osuutensa tartunnan saaneista on paljon pienempi kuin niillä, joilla rokotesuojaa ei ole.

Tehohoitoon koronan vuoksi joutuvista noin neljännes on kahdesti rokotettuja. Tämä osuus on pysynyt Kontion mukaan pitkään ennallaan.

– He ovat juuri niitä, joille kolmansia rokotuksia nyt annetaan. Siellä on todella harvoja nuorempia, joita on tehohoidettu. Myös vanhemmissa ikäryhmissä tehohoitoon joutuminen on erittäin paljon yleisempää rokottamattomilla kuin rokotetuilla, Kontio toteaa.