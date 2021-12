Tehohoitopotilaiden määrä kasvaa ja on nyt 60 – tehohoitoa koordinoiva professori: "Kehityssuunta on huono"

Kysyimme professorilta, mistä koronapotilaiden määrän kasvu kertoo. Tehohoitoa koordinoivan professori Matti Reinikaisen mukaan paheneva tilanne tehohoitopotilaiden määrässä on ollut odotettavissa oleva ilmiö, kun tartuntatapauksia on rokottamattomilla.

Tehohoitopotilaiden määrä on kasvanut entisestään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi keskiviikkona sairaalahoidossa olevan 309 koronapotilasta, joista 60 on tehohoidossa koronaviruksen takia.

Tehohoitoa koordinoiva professori Matti Reinikainen vastasi kysymyksiin huonontuneesta tilanteesta koronapotilaiden tehohoidossa.

Mistä tehohoitopotilaiden suuri määrä kertoo?

– Se on ilmiö joka on ollut odotettavissakin. Viime viikkoina on uutisoitu kasvavista tartuntamääristä, likimain päivittäisistä uusista ennätyksistä. Tehohoitopotilaita tulee paljon varsinkin silloin, kun tartuntatapauksia on rokottamattomissa henkilöissä.

Ollanko nyt menossa kohti pandemian pahinta tehohoitovaihetta?

– Tähän on vaikea vielä vastata. Keväällä 2020 ehti noin 80 potilasta olla tehohoidossa, mutta silloin sairaaloiden muuta toimintaa oli huomattavasti supistettu. Tämän hetken potilasmäärät ja kehityssuunta on samalla tasolla kuin kuluvan vuoden maaliskuussa, ja kehityssuunta on huono.

Voiko tehohoidon määrä kasvaa vielä joulua kohti?

– Näyttää siltä, että kasvaa. Kehityssuunta on viime viikkoina ollut sellainen, että potilaiden määrä on kasvussa.

Mikä voisi helpottaa tilannetta?

– Täytyy toivoa, että hiukan kireämmät rajoitukset auttaisivat tässä hallintaan saamisessa. Pahoin pelkään ettei näin tapahdu. Sairaalahoidon tarpeen kehitys toteutuu viiveellä suhteessa tapausmääriin. Ihmisten välisiä kontakteja pitäisi taas vähentää. Olisi toivottavaa, että rokotekattavuus tässä paranisi jotta tapausmäärät saataisiin pienenemään.

Mikä tässä tehohoitotilanteessa on uutta?

– Uutta on se, että viime viikkoina tehohoidon tarve on voimakkaasti kasvanut maan muissa osissa kuin HUSin alueella. Yli puolet koko tehohoidosta on toteutunut tähän asti etelässä, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan vastuualueen sairaaloissa. Nyt enemmistö tehohoitopotilaista on maan muissa osissa.