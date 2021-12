Poikkeusolojen lainsäädännön uudistaminen alkaa – ministeri Henriksson odottaa vastauksia rajakäytäntöihin jo alkuvuonna

Keskustelu valmiuslain uudistamistarpeesta on jälleen noussut esiin Valko-Venäjän työnnettyä siirtolaisia Puolan ja Baltian maiden rajojen yli. Tapahtumat on tulkittu Valko-Venäjän käynnistämäksi hybridioperaatioksi eli toisen valtion tahalliseksi horjuttamiseksi yllättävilläkin tavoilla.

Poikkeusolot julistettu kaksi kertaa korona-aikana

– Suomi on demokratia ja oikeusvaltio ja Suomen pitää noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Mutta on myös niin, että jos on tiettyjä tilanteita päällä, myös kansainvälisissä sopimuksissa on mahdollisuuksia poiketa joistakin periaatteista, Henriksson sanoo.