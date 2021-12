Suomeen varaudutaan hankkimaan koronarokotteita, joita ei ole aiemmin ollut saatavilla – niiden toivotaan lisäävän rokoteintoa

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Novavax-rokotteen on toivottu kasvattavan rokotusintoa sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka ovat epäileväisiä nyt käytössä olevia rokotteita kohtaan, kertoo muun muassa Forbes (siirryt toiseen palveluun) .

Novavaxin ja Valnevan rokotteet on puolestaan valmistettu niin sanotusti perinteistä teknologiaa hyödyntäen, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo.

– Siitä ei ole tietoa, paljonko sellaisia ihmisiä on, jotka haluaisivat vaihtoehtoisen rokotteen, mutta ilman muuta varaudumme hankkimaan niitä, hän kertoo.

Rokotteita riittää kolmannelle kierrokselle

Annoksia on niin kolmansiin rokotuksiin kuin myös ensimmäisiin ja toisiin annoksiin sekä ensi viikolla myös lasten rokotuksiin.

Tällä hetkellä Suomessa jo olevista rokotteista kaksi kolmasosaa on Modernan rokotteita. Niitä voi käyttää tehosteina kaikille paitsi alle 30-vuotiaille miehille, Kontio kertoo.

– Näyttää jopa siltä, että Modernan rokote antaa iäkkäille mahdollisesti hieman paremman suojan kuin Pfizerin rokote, sillä siinä on vähän enemmän mRNA:ta.

Yli 12-vuotiaista suomalaisista kaksi koronarokoteannosta on saanut reilut 82 prosenttia. Koronapassin käyttöönotto on lisännyt rokotusintoa paikoittain, mutta kaikkiaan rokotustahti on hidastunut syksyn ja talven mittaan.