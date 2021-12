Katariina von Wehrt, 16, tietää, että koppimönkijän saa jopa kaatumaan – "Jos ei tee mitään tyhmää, vaaratilanteita ei tule"

Katariina von Werth on tyytyväinen koppimönkijän turvallisuuteen

Varsinkin nuoriso on innostunut hankkimaan koppimönkijöitä koulu- ja harrastusmatkoille. Alkujaan työkäyttöön suunnitellut ajoneuvot vaativat kuitenkin tarkkaavaisuutta liikenteessä.

TURKU Katariina von Wehrt käynnistää koppimönkijänsä autotallissa. 16-vuotias lukiolainen sai ajokin käyttöönsä noin vuosi sitten ja on tyytyväinen. Hän on huomannut, että myös monet muut tytöt ovat hankkineet mönkijän.

– Ajan tällä noin yhdeksän kilometrin koulumatkan, käyn mökillä Paraisilla ja pääsen sieltä töihin ja tapaamaan kavereita.

Talviajokin on sujunut mallikkaasti. Vaaratilanteita ei ole tullut. Mönkijä huurtuu välillä, mutta kuljettaja huolehtii, että tuulilasi on täysin puhdas ennen kuin matka alkaa.

Koppimönkijässä on vantterat nastarenkaat ja liukasteluilta on vältytty. Tosin käännöksissä mönkijä voi lähteä liiraamaan liukkaalla kelillä, mutta ajoneuvo on helppo saada uudelleen hallintaan.

– Olen ajanut mopoautoa, ja tätä on helpompi ajaa. Tässä on tosi hyvä tasapaino. Kaikki on kiinni omasta ajotyylistä. Tiedän heitä, jotka ovat saaneet koppimönkijän kaatumaan. Jos kurveissa ajaa tarpeeksi hiljaa eikä tee mitää tyhmää, vaaratilanteita ei tule.

Katariinan äiti, Kirsi Swanljung-von Wehrt, pitää koppimönkijää mopoautoa turvallisempana vaihtoehtona. Toisella tyttärellä oli sellainen, ja nyt äiti lähettää toisen tyttärensä levollisemmalla mielellä koppimönkijän ratissa kouluun.

– Koppimönkijä on korkeampi ja jämäkämpi. Siinä on eri horisontissa kuin mopoautossa. Toivotan vaan, että varo liukasta keliä ja aja turvallisesti. Mönkijässä on massaa, hyvät renkaat ja lähes kaikki, mitä normaalissakin autossa on.

Äiti Kirsi Swanljung-von Wehrt (oik.) toivottaa tyttärelleen Katariina von Werthille turvallista matkaa ennen koulupäivää. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kaikki myydään, mitä saadaan

Mönkijä suunniteltiin alun perin maastokäyttöön. Nykyään erilaisia mönkijämalleja on tieliikenteessä yhä enemmän. Koppimönkijäkuskit kurvailevat talvisilla Suomen teillä ja kysyntä on kovaa.

Sporttikone-nimisellä yrityksellä on koppimönkijöitä myyviä liikkeitä eri puolilla maata ja ne toimittavat traktorimönkijöitä Etelä-Suomesta Lappiin saakka. Lapissa luonnollisesti tarvitaan laitteita, joissa on lämmityslaitteet mukana.

Myymäläpäällikkö Sami Nurmi Kaarinan toimipisteestä kertoo, että komponenttipula hankaloittaa mönkijöiden saatavuutta. Laitteet tulevat Suomeen Euroopasta.

– Kaikki myydään, mitä saadaan. Katukäyttöön mönkijöitä ostetaan 15-vuotiaiden harrastuksiin ja koulumatkoihin, mutta ajoneuvoja myydään myös ammattikäyttöön kiinteistöpuolelle ja kesämökkikäyttöön. Nuorten laitteisiin ostetaan joskus mukaan myös lumiaura, jotta vanhemmat pystyvät aurailemaan lumia.

Kaikki maailmalta myyntiin saatavat koppimönkijät löytävät nopeasti asiakkaansa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kaikenlaisia mönkijöitä Suomessa noin 40 000

Mönkijöitä on monenlaisia ja niitä luokitellaan esimerkiksi luokkien T1, T2 ja T3 traktoreiksi. Erityisasiantuntija Pasi Kilpelä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastopalveluista kertoo, että yhteensä mönkijöitä on Suomessa noin 40 000.

– Mönkijän ajoneuvoluokka riippuu esimerkiksi mönkijän teknisistä ominaisuuksista kuten raidevälistä, omamassasta ja nopeudesta. Luokitus vaikuttaa siihen, millaisella ajokortilla kyseistä mönkijää voi ajaa, kertoo Traficomin kehityspäällikkö Markku Erkheikki.

Nuorison suosiossa olevia T1-traktorimönkijöitä ensirekisteröitiin tammi-marraskuussa noin 1 000. Yhteensä katettuja koppimönkijöitä on Suomessa noin 4 000.

Kilpelä painottaa, että mönkijätilastoja voidaan pitää suuntaa-antavina, sillä erilaisten luokittelujen vuoksi tietojen poiminta eri tilastoista on hankalaa.

Jutussa mukana olevat grafiikat Traficom on kerännyt syksyn tilastojen perusteella.

Muutama kiperä kysymys koppimönkijöiden maailmasta

Jos koppimönkijöiden määrän arviointi on vaikeaa, monille ongelmia aiheuttavat myös muun muassa niitä koskevat ajolupamääräykset.

Myymäläpäällikkö Sami Nurmi Sporttikoneesta ja yhteyspäällikkö Elias Ruutti Liikenneturvasta vastaavat kysymyksiin.

Millainen ajokortti tarvitaan koppimönkijän kuljettamiseen?

Liikenneturvalla on erillinen nettisivu, jossa mönkijöihin liittyviä asioita käsitellää (siirryt toiseen palveluun)n. T3-b-luokan traktorimönkijä vaatii AM 121-kortin, joka on sama kuin esimerkiksi mopoauton ajamiseen tarvittava kortti. Muut traktorimönkijät ovat traktorikortilla ajettavia.

– Traktorikortin saamiseksi ei ole esimerkiksi liikenteessä suoritettavaa ajokoetta ollenkaan. Kuljettajien täytyy pitää huolta, että osaamistaso on riittävä, kun T-kortilla lähdetään liikenteeseen, muistuttaa Elias Ruutti.

Hän vetoaa vanhempiin, että he tukisivat nuoren liikkumista ja olisivat mukana katsomassa, että ensimmäiset matkat sujuvat turvallisesti.

Mitkä ovat tärkeimmät neuvot ennen koppimönkijän käyttöönottoa?

Sami Nurmi haluaa aina toivotella uusille kuljettajille turvallisia kilometrejä. Hän neuvoo harjoittelemaan koppimönkijän kuljettamista muualla kuin liikenteessä.

– Tärkein neuvo on, että pitää järjen päässä ja ajaa omien taitojen mukaan. Vahinko tapahtuu monesti silloin, kun mönkijää lainataan muille. Kun itse ajaa, sattuu vähemmän, kertoo Nurmi.

Elias Ruutti muistuttaa, että koppimönkijät ovat aika isoja ja suorituskykyisiä laitteita. 15-vuotiaalta ja vanhemmaltakin vaatii vastuuta ja ymmärrystä ajaa niitä.

– Liikenne ei ole mikään leikkipaikka. Siellä siirrytään paikasta a paikkaan b, ja se tehdään turvallisesti. Jos halutaan tehdä jotakin muuta, se pitää tehdä muualla kuin liikenteessä, kuten esimerkiksi ajoharjoittelu- tai moottoriradalla.

Miten kova kaatumisriski liittyy koppimönkijällä ajamiseen?

– Alustat ovat aika pehmeitä. Mönkijät on suunniteltu alkujaan maastokäyttöön. Jos yritetään tehdä kovin tiukkoja käännöksiä, mönkijä saattaa kaatua. Jos pito menetetään ja se palautuu äkillisesti, se voi aiheuttaa lisää ongelmia, Elias Ruutti sanoo.

Jarruttaessa täytyy muistaa, että enintään 60 kilometriä tunnissa kulkevissa mönkijöissä tai esimerkiksi mopoautoissa ei ole lukkiutumattomia jarruja kuten henkilöautoissa.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti pohtii talvikelien merkitystä. Hän muistuttaa, ettei koppimönkijää saa päästää "igluksi". Ikkunat puhtaiksi ennen ajoa! Kuva: Minna Rosvall / Yle

Onko traktorimönkijöillä talvirengaspakko?

Enintään 60 kilometriä tunnissa kulkeville traktorimönkijöille ei ole talvirengasvaatimuksia. Sami Nurmi kertoo, että talvirenkaat kuitenkin yleensä kuuluvat pakettiin.

– Ilman muuta ne pitää olla turvallisuuden takia. Mönkijät ovat nelivetoisia eli liikkeellelähtökykyä löytyy, mutta pysähtyvyys on eri asia. Risteykset ovat liukkaita, joten suosittelemme asiakkaille aina nastarengasta, kertoo Nurmi.

Poikkeuksiakin on, sillä työkäyttöön maaseudulle hankittavat mönkijät voivat lähteä asiakkaan matkaan ilman talvirenkaita.

– Ne tulevat tehtailta traktorikuvioisilla maastorenkailla. Joku saattaa käyttää lumiketjua työkäytössä, kertoo Nurmi.

Elias Ruutin mukana haasteena voi olla talvella, että kitka saattaa olla hyvin erilaisia eri kohdissa teitä.

– Kun huomioi rauhalliset nopeudet etenkin kääntyessä, nasta- tai kitkarenkailla tulee hyvin toimeen talvellakin, kertoo Ruutti.

Miten vaikea ongelma on huurtuminen koppimönkijän talvikäytössä?

Sami Nurmi kertoo, että asiakkaat hankkivat koppimönkijöihin myös muuta talvivarustelua, esimerkiksi moottorin lämmitysjohdon ja sisäpistokkeita. Työkoneiksi suunnitelluissa mönkijöissä on jo valmiina vesikiertoinen lämmityslaite, joka puhaltaa ikkunoille lämmintä ilmaa.

– Nuorten ja heidän vanhempiensa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että ihan oikeasti ajoneuvosta näkee ulos. Meillä on slogan: "sano ei igluautoilulle". Vaikka nämä eivät autoja olekaan, näihin pätee sama ajatus. Näkyvyys on tärkeä tarkistaa ennen kuin lähdetään liikenteeseen, kertoo Elias Ruutti.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 18.12. kello 23.