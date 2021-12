Tulli alkoi tarkastaa autoja uudella tavalla – pian salakuljettajien riski jäädä kiinni kasvoi, ja itärajan tullista tuli kätköjen etsimisen huippukohde

Tulli valvoo yli 50 asiaa, joiden maahantuonti Suomeen on kiellettyä. Listalla on esimerkiksi huumeita, aseita, elintarvikkeita ja asiakirjoja.

Autot ovat koko ajan hankalampia purkaa. Purkaminen pyritään tekemään niin, ettei autoa vahingoiteta. Tästä on kuitenkin tullut aiempaa paljon vaikeampaa. Jos tavaraa tai kätköä ei löydy, Tulli on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.

– Ensimmäisenä pitää olla tieto, että kyseessä on nimenomaan hybridi- tai sähköauto. Sen lisäksi pitää ymmärtää, että autossa on erilaisia komponentteja, joissa on korkeajännitettä. Pitää osata olla koskematta tiettyihin paikkoihin, selittää Vaalimaan tullin tullitarkastaja Pekka Aho .

Suomi on tarkastusten huippua

Ryyttärin mukaan salakuljettajien kiinnijäämisriski on nyt selkeästi aikaisempaa suurempi, kun Tullin henkilökunta osaa tarkastaa autossa oikeat kohteet ja on oppinut erilaisten automerkkien salat.

Edelläkävijän paikan saaminen on vaatinut koulutusta – oppia työntekijät ovat saaneet muun muassa autojen maahantuojilta. Yksi Vaalimaan tullin pääkouluttajista on myös taustaltaan autoinsinööri.

Osaamista kurotaan kiinni

– Siihen on vielä paljon matkaa. On hyvin eritasoisia EU-maita. Perusosaamisessa ja työkaluissa on paljon tehtävää. On maita, joilla ei ole käytännössä ollenkaan työkaluja, Lasse Ryyttäri kertoo.