Lapin läntisissä rajakunnissa koronatilanne on rauhallinen

Utsjoen naapurikunnassa Karasjoella, jossa kuukausi sitten ilmaantuvuusluku oli yli kahdentuhannen, on tällä hetkellä seurannassa kolme koronapotilasta. Kunnan kahden viikon ilmaantuvuusluku on laskusuunnassa ja on nyt 227. Tanan kunnassa tartuntoja on todettu tällä viikolla tähän mennessä kuusi.