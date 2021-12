Herätys: Suomalaisnuorten laskutaito alamäessä, korona kiihdytti työvoimapulaa maailmalla, pyykkivuori ja lelukaaos ovat lapsiperheen arkea

Suomalainen nuori laskee kaksi arvosanaa huonommin kuin 20 vuotta sitten

Koronapandemia kiihdytti työvoimapulaa monessa maassa

Syntyvyyden lasku ja sotien jälkeisten suurten ikäluokkien eläköityminen on jo kauan pienentänyt työllisten osuutta, mutta koronapandemia näyttää eräissä maissa kiihdyttäneen työvoimapulaa. Teollisuusmaiden järjestön OECD:n mukaan sen 38 jäsenmaassa on nyt 20 miljoonaa ihmistä vähemmän töissä kuin ennen pandemiaa, ja heistä liki puolet ei edes etsi töitä. Syitä on monia, ja maiden välillä on eroja: esimerkiksi Yhdysvalloissa töistä jäi pois paljon eläkkeeseen oikeutettuja naisia, jotka olivat ennen pandemiaa vielä jatkaneet työuraa.