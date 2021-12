Eurooppa-kirje: Saksaan tuli kova koronapassikuri, ja se merkitsee monille vapautta – Ranska taas hakee nyt isoja uudistuksia EU-talouteen

Ministereille ja muillekin tiedoksi: jos tekee mieli lähteä influenssereiden kanssa tanssilattialle, ei kannata tulla Berliiniin. Berliiniin kolahti tällä viikolla taas tanssikielto. Syynä on korkeat tartuntamäärät.

Jo ennen tanssikieltoa klubien ovilla piti näyttää sekä rokotuspassi että negatiivinen testitulos. Sama vaatimus on muun muassa ryhmäliikunnassa ja usein lehdistötilaisuuksissa.

Saksa ei elä koronapassitodellisuudessa vaan kovennetun koronapassin todellisuudessa. Rokotusten lisäksi on tehtävä jatkuvasti pikatestejä. Itse tein viime viikolla neljä, kolmesta rokotuksesta huolimatta. Kyse on antigeenipikatesteistä. Niitä tehdään asukkaille maksutta lähes jokaisessa kadunkulmassa (etu ei koske turisteja). Sähköpostiin tulee vartissa virallinen testitulos.

Saksassa tiedetään, etteivät pikatestit ole hopealuoti tai satavarmoja. Mutta eihän kondomikaan (siirryt toiseen palveluun) ole, ja silti niitä on suotavaa käyttää. Heikompaa testiä pidetään parempana kuin ei testiä ollenkaan.

Saksa ei usko pandemiassa suosituksiin vaan pakkoihin. Kansalainen säästyy miettimästä, voikohan sinne yökerhoon tanssilattialle mennä. Joko se on sallittua tai sitten se on kiellettyä. Sama maskien kohdalla. Niiden käyttöä ei suositella vaan se on pakollista.