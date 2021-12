Juhana Vartiaisen kritiikkiä herättänyt budjettimalli saanee jatkoa ensi vuonna – "Demokraattisempi kuin aiempi toimintatapa"

SDP: n Heinäluoma: Arvioitava hyvät ja huonot puolet

Kalevan mukaan ongelmana on tähän saakka ollut se, että kun pormestari on julkistanut oman budjettiesityksensä puolueille on tullut tämän jälkeen houkutus vaatia siihen lisäyksiä ja budjetti on näin julkisuuden paineessa paisunut kuin pullataikina.