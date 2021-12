Vessapula pakottaa bussikuskit ajamaan kupla otsassa – pääluottamushenkilö: "Muutama kuljettaja on joutunut jopa lopettamaan työuransa"

Lahden lisäksi bussikuskien vessat aiheuttavat parranpärinää monessa muussakin kaupungissa. Esimerkiksi Turussa ja Tampereella vessoista on pulaa, ja tänä syksynä aihe on puhuttanut Joensuussa . Yhtälön ratkaiseminen vaikuttaa yllättävän hankalalta.

Lahden seudun paikallisliikenteen kuskit saattavat joutua pitämään vessatauon keskellä linjaa. Esimerkiksi Kauppatorin vessoihin kuski joutuu lähtemään autosta mukanaan kaikki henkilökohtaiset tavarat ja vaihtorahat, matkustajat jäävät autoon. Tulipaloriskin vuoksi bussin ovet täytyy jättää auki. Kuskien mielestä se on turvallisuusriski. Tilanne on aiheutanut myös vuorojen myöhästymisiä.

– Muutama kuljettaja on joutunut jopa lopettamaan työuransa tämän ongelman takia, kun vessaan ei pääse. Eikä se ole oikein nykyaikaa, että kuskit rämpivät hankeen pissalle, sanoo Koiviston Auton pääluottamusmies Olli Kettunen .

Lahden paikallisliikenteen busskikuskit toivovat päätepysäkeille lisää vessoja. He pyysivät parannusta nykytilanteeseen joukkoliikennelautakunnalta. Vessojen määrä on vähentynyt, kun reittejä on muutettu ja liikennöitsijät ovat vaihtuneet. Jos linja siirtyy kilpailijalle, voi liikennöitsijän vessakin lähteä.