Varkaat voivat iskeä sairaalassakin – tapaukset harvinaisia, mutta aiheuttavat turvattomuutta

Ylen tiedossa on tapauksia, joissa ulkopuoliset henkilöt ovat kulkeneet varkaissa muun muassa Porin kaupunginsairaalan tiloissa. Omaisuutta on varastettu sekä potilailta että henkilökunnalta. Viimeisimmästä varkaustapauksesta on aikaa vain muutama viikko.

– Turvallisuuden eteen on tehty vuosikausia töitä. Perustuslaillinen liikkumisvapaus yhdistettynä kulun rajaamiseen on haastavaa. Kameravalvontaa on ja kulkua on jo rajattu, mutta omaistenkin on tänne päästävä, Vitikainen kertoo.