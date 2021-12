Suomen mielestä EU:n sääntely menee metsäasioissa liian pitkälle, mutta EU oli toista mieltä – kiistellyt ilmastokriteerit tulevat voimaan

Vielä joulun alla on luvassa päätös ydinvoiman ja maakaasun luokittelusta, johon poliittisten paineiden takia otettiin aikalisä. Esimerkiksi Ranska haluaa ydinvoiman kestävien energiamuotojen joukkoon, Saksa puolestaa haluaa maakaasun mukaan.

Kestävän rahoituksen kriteerien eli taksonomian avulla halutaan ohjata sijoituksia kestäviin kohteisiin. Kriteerejä on useita kymmeniä. Tarkoituksena on luoda selkeät yhtenäiset kriteerit sille, mitä voi kutsua vihreäksi investoinniksi.

Luokittelusta halutaan ekomerkin tapainen kannustin

Kestävän rahoituksen kriteerejä voi ajatella ekomerkkinä. Esimerkiksi metsäteollisuusyritys raportoi kuinka suuri osuus raaka-aineesta on peräisin ekomerkin kriteerien mukaisesti hoidetuista metsistä. Kuluu tosin jonkin aikaa ennen kuin luokittelun mukaista puutavaraa on saatavilla.

Rahoituslaitokset haluavat yleisesti viherryttää lainakantaansa ja raportoida, kuinka suuri osuus esimerkiksi lainakannasta on kestävää vuonna 2030. Tätä tukee ekomerkin eli taksonomian mukaisen toiminnan vaatiminen lainansaajilta.

Metsäteollisuus: hallinnollinen taakka kasvaa ilman hyötyjä

Suomessa Metsäteollisuus on pelännyt EU:n puuttuvan liikaa metsänhoitoon.

"Suomalaisille yrityksille ja metsäomistajille taksonomia tarkoittaa lisääntyvää hallinnollista taakkaa ilman perusteltavissa olevia hyötyjä ilmastolle. Valmistelujen jatkuessa on Suomen vaikutettava aktiivisesti niin, ettei edelleen heikennetä suomalaisen metsäteollisuuden ja -talouden toimintaedellytyksiä", tiedotteessa todetaan.

Metsäteollisuuden mielestä komission esityksessä ei huomioida nykyisen kestävän ja aktiivisen metsätalouden ilmastohyötyjä. Sen sijaan uhkana on metsänomistajien passivoiminen.

Ympäristöjärjestön mielestä kriteerit vesittyivät

– Metsäpuolen kriteerit on pitkälti muutettu sellaisiksi, että melkeinpä kaikki metsätalous Suomessa ja Euroopassa kelpaisi vihreänä toimintana. Kun samaan aikaan tiedetään mikä metsäluonnon tila on, niin tuntuu käsittämättömältä, että kaikki vaan kelpaisi vihreään toimintaan, Greenpeace EU:n metsäasiantuntija Sini Eräjää toteaa puhelimitse Brysselistä.

Hänen mielestään kestävän kehityksen luokittelulla on peloteltu liikaa. Rahoitusta voi edelleen saada myös ilman vihreää leimaa eli kriteerien täyttämistä.

Eräjää toteaa, että Suomi on yleensä avarakatseinen ja yhteistyökykyinen maa Euroopan ympyröissä ja haluaa ymmärtää muidenkin maiden näkökulmia, mutta metsäasioissa ollaan kyllä harvinaisen itsetyytyväisiä.

– Brysselissä kuulee jatkuvasti suomalaisten poliitikoiden suusta sellaista että ettehän te muut edes tiedä näistä asioista yhtään mitään. Sellaista näkökulmaa on vaikea ymmärtää koska Euroopassa on muitakin maita, joilla on isoja metsäalueita, enemmän puukuutioita kuin Suomessa. Välillä voisivat suomalaisetkin katsoa, että onko muiden maiden metsätaloudessa sellaista mitä meillä ei vielä ole.