KFC-tempauksen aktivistit iskivät nyt opiskelijabileisiin – ja siksi opiskelijakilta lopettaa perinteen, jossa grillatun sian pää leikataan irti

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhteydessä toimiva tuotantotalouden kilta Prodeko aikoo jatkossa hyllyttää juhliin kuuluvan kymmenen minuutin esityksen, jossa grillatun sian pää irrotetaan teatraalisesti. Kyse on esityksestä, sillä pää on todellisuudessa irrotettu jo paistamisen yhteydessä.

Mäntylän mukaan Viral Veganssin julkaisema video toimi viimeisenä sysäyksenä poistaa kyseinen perinne ja siirtää juhlat nykypäivään. Kysymys on uusien opiskelijoiden järjestämistä vuosittaisista juhlissa, joiden tarkoituksena on nostattaa ryhmähenkeä opiskelijoiden välillä.

– Me halusimme päästä sikajuhliin, koska siellä oleva esitys tuo hyvin esiin sen ajatuksen, että on ok sortaa eläimiä. Tämä on toki vain jäävuoren huippu, sanoo Viral Vegansin aktivisti Benjamin Pitkänen.