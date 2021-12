Suomelle ehdolla olevaan F-35-hävittäjään sovitellaan eurooppalaisia ohjuksia – sen kilpailijoiden syömähampaita

Meteor on pitkän kantaman ilmataisteluohjus, jota pidetään mahdollisesti maailman parhaana lajissaan. Ilmataisteluohjuksella hävittäjä torjuu vastustajan lentokoneita.

Toisin kuin vaikkapa amerikkalainen Amraam-ohjus, Meteor ei lennä rakettimoottorin vaan ilmaa hengittävän patoputkimoottorin avulla. Tämän ansiosta sillä on liike-energiaa koko lennon ajan, ja valmistajan mukaan Meteorin väistäminen on erittäin vaikeaa.

Meteor-ohjuksen kantomatka on yli 150 kilometriä, ja se etsiytyy maaliin omalla tutkallaan.

Meteor-ilmataisteluohjus ruotsalaisen Gripen-hävittäjän siiven alla. Ohjuksen kulmikas osa on patoputkimoottori.

Eurooppalaisten tarjouksissa

Suomen ilmavoimat esittää Iltalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) seuraavaksi hävittäjäksi Hornetien jälkeen amerikkalaista Lockheed Martin F-35A Lightning II-konetta. Ilmavoimat ei ole tietoa vahvistanut, mutta hallituksen on tarkoitus tehdä hävittäjästä päätös joulukuussa.

JSM (Joint Strike Missile) on hyvin matalalla lentävä häiveominaisuuksilla varustettu risteilyohjus, joka on suunniteltu käytettäväksi merimaaleja ja myös maalla olevia kohteita vastaan. Norja varustaa sillä omia F-35-koneitaan, jonka asekuiluun ohjus mahtuu.

JSM:n kantama on valmistajan mukaan yli 160 kilometriä.

Liikkuvaan maaliin kaukaa

Hävittäjäkisassa on Suomelle tarjolla molemmilta puolin Atlanttia myös niin sanottuja miniristelyohjuksia, joilla voi tuhota pienehköjä maaleja ja pysytellä samalla kaukana vastustajan ilmatorjunnasta.

F-35:n ja Super Hornetin paketteihin kuuluu GBU-58 StormBreaker, noin sadan kilon painoinen ohjus. Sen kantomatka liikkuvaan kohteeseen on noin 70 kilometriä ja liikkumattomaan 110 kilometriä.

Eurooppalainen vaihtoehto on Spear 3-ohjus, joka on mukana Eurofighterin ja Gripenin tarjouksissa. Valmistajansa MBDA:n mukaan se osuu liikkuvaan kohteeseen vaikka pimeässä ja savussa. Myös Spearin paino on sadan kilon luokkaa ja kantomatka yli sata kilometriä.