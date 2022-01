Suuret kiinteistösijoittajat siirtävät vuokratalojaan kaukolämmöstä maalämpöön – syynä on halu säästää energiakuluissa ja vähentää päästöjä

Esimerkiksi Vantaan Leinelässä porataan parhaillaan maalämpökaivoja työeläkevakuuttaja Varman vuokrataloyhtiön edustalla. Varmalla on energiaremontti käynnissä seitsemässä vuokrataloyhtiössä pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Yhtiöissä on yhteensä yhdeksän asuinkerrostaloa.

Varman remonttikohteissa irtaudutaan kaukolämmöstä ja asennetaan maalämpöjärjestelmä sekä aurinkopaneeleita katoille. Nyt työn alla olevien remonttien lisäksi Varma on jo uusinut lämmityksen kolmeentoista vuokrataloyhtiöön, joissa on 23 kerrostaloa. Ja jatkoa on luvassa.

Maalämpö on asuntosijoittajille yhtä aikaa ekoteko ja bisnestä

– Tietenkin me tehdään tätä myös vastuullisuuden ja ilmastotavoitteiden takia, mutta Varmankin sijoituksilla on tarkoitus turvata eläkkeitä ja vakavaraisuutta, joten tuotto on tosi tärkeässä roolissa. Ja koska energiaremontit laskevat asumiskustannuksia, tämä on taloudellisestikin tosi kannattavaa meille, asuntosalkunhoitaja Sarianna Sipola Varmasta sanoo.