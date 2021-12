Eduskunnassa yli 20 korona-altistunutta – kansanedustajat valmistautuvat jopa satoihin budjettiäänestyksiin

Eduskunnassa eletään juuri nyt vuoden kiireisintä aikaa, kun käsiteltävänä on ensi vuoden talousarvioesitys ja vuoden viimeiset lakiesitykset. Samaan aikaan huolta aiheuttavat koronatartunnat, joiden takia altistuneita on kertynyt parikymmentä.

– Virus on aiemmin osannut valita paremman ajankohdan. On vuoden kiireisin aika.

Yli 20:tä ihmistä on kehotettu eristäytymään altistusten takia. Rauhion mukaan suurin osa heistä on kansanedustajia, mutta joukossa on myös virkamiehiä. Sairastuneita virkamiehiä tai eduskuntaryhmien työntekijöitä on ollut parin viikon aikana vain 2–3.