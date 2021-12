Kun Leevi Kesti alkoi räpätä, tapahtui jotain yllättävää: Tourette-oireet vain katosivat – "Mietin, että ihan siistiä"

Oireet alkoivat isän kuoltua

Leevi Kestin ensimmäiset Tourette-oireet ilmenivät kahdeksanvuotiaana. Isä oli menehtynyt pari vuotta aikaisemmin. Kesti uskoo, että oireiden puhkeamisen ja isän kuoleman välillä on yhteys.

Tourette on lapsuudessa alkava neuropsykiatrinen oireyhtymä, jolle tunnusomaisia ovat tic-oireet. Ne ovat tyypillisesti nopeita ja tahattomia liikkeitä tai äännähdyksiä. Oireissa esiintyy vaihtelua.

Kesällä 2021 Kesti tutustui ennaltaehkäisevää nuorisotyötä tekevään Spartak-yhdistykseen. Nyt hän käy Spartakilla neljä kertaa viikossa. Nuorille suunnatuissa tiloissa on oma musiikkihuone, jossa voi muun muassa tehdä omaa musiikkia.

Musiikista on tullut hänelle lyhyessä ajassa voimavara, tulevaisuuden unelma-ammatti ja keino rauhoittua.

Musiikki auttaa keskittymään

Samoilla linjoilla on musiikkilääketieteen erityisosaaja, Turun yliopistollisen keskussairaalan neurologian professori ja ylilääkäri Seppo Soinila .

– Me emme ymmärrä, minkä takia Tourette-oireyhtymä laantuu ja oireet häviävät tietyissä tilanteissa, Soinila pohtii.

– Jos Touretten oireyhtymän kanssa on enemmän sinut löytämällä keinoja ja tilanteita, joissa oireisto lievenee tai poistuu, on se yleisen elämänhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen kannalta tietenkin tärkeää, hän sanoo.

Räpätessä kaikki muu unohtuu

– Oireet unohtuvat täysin, kun alan räpätä. Aivot unohtavat muun, ja keskityn vain musiikkiin. On ollut helpompi olla, ja oireita on nyt vähemmän.

Musiikista on tullut kokonaisvaltainen osa hänen elämäänsä.

Spartakin musiikkihuone on vielä remontin alla, mutta se ei estä Leevi Kestiä luomasta musiikkia.

– ADHD:n vuoksi ajatukset pyörivät päässä, joten sanoittaminen on myös helpompaa. Kun on vilkas mieli, pystyy keksimään enemmän sanoja.

Kesti tallentaa ideat ja sanat puhelimeensa. Vaikka pari puhelinta on hajonnut ja kappaleet niiden myötä kadonneet, suhtautuu Kesti musiikintekoon luottavaisesti. Kappaleita syntyy elämästä, tunteista ja kavereista.

– Lauluja tulee aina lisää. Olen ottanut asian siltä kannalta, että no stress.

Nyt Kestillä on unelma

Hän on esiintynyt jo nyt paikallisissa tapahtumissa. Vielä ennen joulua on tulossa keikka kainuulaisille nuorille. Samalla on käynnissä uusien kappaleiden äänitys.