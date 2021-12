Teemu Lindqvist olisi tarvinnut apua itse, ja siksi hän auttaa muita – yksi asia häntä kylmää: viime joulun lahjoittajat ovat nyt avun tarpeessa

Juuri vapaaehtoinen auttaminen on lisääntynyt viime vuodesta. Lapsiperheille apua jakavan Hope ry:n toiminnanohjaajan Nora Nederströmin mukaan aktivoitumisen taustalla ovat lisääntyneet koronarokotukset ja kasvomaskeista luopuminen, mikä on rohkaissut jälleen vapaaehtoistyön pariin.

Jouluruokaa sadalle perheelle

Nyt tarkoitus on tehdä asiat vielä isommin. Tavoitteena on saada toimitettua jouluruokaa sadalle perheelle Kajaanissa. Lisäksi jaetaan lahjakortteja ja yksittäisiä lahjoituksia.

Teemu Lindqvist kertoo konkurssin jälkeen olleen niin kovia hetkiä, että hän sulkeutui. Nyt on mukava auttaa, kun pystyy.

– Ihan lähikuukausina olen huomannut, kuinka ihmisille on tullut uupumusta ja työttömyyttä. Viime vuoden auttajat ovat soittaneet ja todenneet, että kaipaavat nyt itse apua. Sitä on varmaan helpompi pyytää, kun sitä on aikoinaan antanut.