Vastuullisesti tuotettua suklaata hakeva eksyy nopeasti sertifikaattiviidakkoon – Suklaavalmistaja: “Ei tämä ihan helppo asia ole”

Pandan tehtaan ovien sisäpuolella aistit täyttää lämpimän suklaan tuoksu. Jyväskylän Vaajakoskella konvehteja lajitteleva robotti on käsitellyt tämän vuoden aikana jo 1,2 miljoonaa kiloa suklaata.

Edessä on ensimmäinen joulu, kun tehtaalla tuotetuissa makeisissa ei ole käytetty lainkaan palmuöljyä. Korvaavien raaka-aineiden löytämiseksi on tehty työtä viisi vuotta.

– Pitää olla todella tarkkana, etteivät tuotteet muutu liikaa. Makeisen laatu täytyy säilyä sellaisena, millaisena se on opittu tuntemaan, sanoo Pandan tuotekehittäjä Heli Kosunen .

– Se oli yksiselitteinen päätös, koska palmuöljy on vastuullisuuskriittinen raaka-aine, toteaa Orkla Suomen innovaatio- ja vastuullisuusjohtaja Katja Salminen .

Myös toinen suuri kotimainen makeisvalmistaja Fazer on luopumassa palmuöljyn käytöstä kaikissa kekseissä ja makeisissa seuraavan parin vuoden aikana. Palmuöljy on korvattu kaakaovoilla jo nyt esimerkiksi Wiener nougat -konvehdeissa.

– Keskeistä on se, että korvaava raaka-aine on palmuöljyä vastuullisempi vaihtoehto. Emmehän me halua mennä ojasta allikkoon, sanoo Fazer Makeisten viestintäjohtaja Liisa Eerola.