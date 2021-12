Ulkomaalaisen turistin matka Lappiin voi tulla kalliiksi, jos korona iskee eikä vakuutusta taudin varalle ole – tartuntoja nyt parikymmentä

Lapin sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä todettu koronatartuntoja parillakymmenellä ulkomaalaisella. Tartunnan saaneista pääosa on ollut kahdesti rokotettuja.

Minne turisti eristäytyy?

Monelle matkailijalle on luonnollista jäädä eristykseen tuttuun hotellihuoneeseen, mutta aina se ei ole mahdollista.

Vastuu on hotellinjohtaja Söderlundin mielestä aina asiakkaalla.

– Ensisijaisesti asiakas on aina itse vastuussa oleskelustaan ja eristyksen järjestämisestä. Jos hän ei siihen kykene, niin viranomaiset häntä auttavat. Me olemme välitoimijoita.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo, että eristystiloista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa, jotta kohtuullinen paikka eristykseen löytyy muualta kuin hotellista.

Mahdollisista tartunnoista ei hotelleista kommentoida. Ounasvaaralla on matkailijoita tällä hetkellä mm. Iso-Britanniasta, Irlannista ja Ranskasta. Sama on tilanne useissa muissa hotelleissa Lapissa, ja lähes poikkeuksetta kaikki matkailijat ovat Euroopan alueelta.

Kohdemaassa brittimatkailijalle riittää kotitesti, viranomaiselle ei

Lapin lomallaan positiivisen koronatuloksen antaneet henkilöt ovat kotoisin pääosin Iso-Britanniasta, joka on jatkuvasti kiristänyt maahantulosrajoituksiaan.

Jo ennen kuin hän edes pääsee kotimatkalle, hänen on tehtävä antigeenitesti majoituspaikassaan. Suuret matkanjärjestäjät ovat toimittaneet kotitestejä asiakkailleen majapaikkoihin.

– Jos kotitesti on positiivinen, on välittömästi tehtävä uusi testi kunnan testauspisteessä ja odotettava vastausta eristyksessä. Jos toinen testi on positiivinen, se käynnistää normaalin tartuntatautijäljityksen, valaisee infektioylilääkäri Markku Broas.