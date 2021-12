Analyysi: Suomi ostaa tulevaisuuden hävittäjän, josta oli tulla kaikkien aikojen fiasko

Ilmavoimien uusi hävittäjä on kone, jonka piti julkisten tietojen mukaan olla täynnä vikoja, yleensä lentokyvytön ja aivan liian kallis, varsinkin Suomelle.

Viisi vuotta kestänyt hävittäjävertailu kuitenkin päätyi aivan eri tulokseen: Amerikkalainen F-35 on suorituskyvyltään paras, sen myyntihinta ja käyttökustannukset mahtuvat Suomen budjettiin, ja kone pystytään pitämään toimintakuntoisena kriisioloissakin.

Lähes satahenkinen tiimi vertaili viittä eri hävittäjää. Vertailtavia tekijöitä olivat kustannukset, huoltovarmuus, teollinen yhteistyö ja sotilaallinen suorituskyky.

F-35:n kovimmaksi kilpailijaksi arveltiin ruotsalaista Gripeniä.

Näin ehkä olikin, mutta Puolustusvoimien ratkaisu ei ole yllätys, merkit ovat olleet ilmassa jo jonkin aikaa.

Ensinnäkin, F-35 on viime vuosina voittanut muissa maissa vastaavan kilpailun toisensa jälkeen. Edellisen yllätyksen järjesti Sveitsi, joka rankkasi eurooppalaiset ehdokkaat kylmästi sivuun.

Itse asiassa F-35 ei ole hävinnyt yhtään kilpailutusta, johon se on osallistunut.

On tosin totta, että F-35:tä ovat ostaneet lähinnä ne maat, jotka ovat olleet mukana koneen kehittämisessä parinkymmenen vuoden aikana. Näillä mailla on myös ollut käytössään saman valmistajan eli Lockheed Martinin F-16 hävittäjiä, mutta se tuskin on ollut ratkaiseva tekijä.

Harva maa olisi pistänyt miljardeja F-35:n, jos se olisi niiden testeissä osoittautunut huonommaksi kuin muut koneet.

Toisekseen, Yhdysvalloissa suhtautuminen F-35:n on muuttunut tämän vuoden aikana suopeammaksi. Konetta on sen valmistusmaassa parjattu vuosien ajan aivan liian kalliiksi ja siitä on paljastunut aivan liikaa vikoja. Yhdysvaltojen ilmavoimat väläytti jopa uuden koneen kehittämistä ellei F-35:n hinta laske.

Ongelmien juuret löytyvät lähtötilanteesta.

F-35:stä on kolme eri tyyppiä: perinteisesti nouseva ja laskeutuva, pystysuoraan nouseva ja lentotukialuskone. Ajatus kolmen eri konetyypin ahtamisesta samaan runkoon oli ilmeisesti virhe.

Kaksikymmentä vuotta ja kymmenet miljardit dollarit ovat kuitenkin tehneet tehtävänsä. Kone toimii lopultakin, ainakin riittävästi. Amerikkalaisen ajatushautomo Teal Groupin hävittäjäasiantuntija Richard Aboulafia totesikin (siirryt toiseen palveluun) osuvasti syksyllä: “Onnistuitte, mutta älkää yrittäkö toista kertaa”.

Suomen ja muiden käyttäjämaiden onneksi F-35 on käytännössä Yhdysvalloille itselleen ainut vaihtoehto vielä pitkään vanhenevan konekantansa uudistamiseksi. Tämän vuoksi koneen suorituskykyä kehitetään varmasti edelleen.

Mediassa F-35 on saanut vuosien saatossa kovaa kritiikkiä ja syystäkin. Amerikkalaisilla on kuitenkin tapana julkistaa koneistaan myös negatiivista tietoa. Muut maat eivät toimi näin, minkä vuoksi on syntynyt vääristynyt kuva koneiden toimivuudesta.

Esimerkiksi F-35 ylläpitokustannukset on monesti arvioitu tähtitieteellisiksi. Puolustusvoimien mukaan ne ovat kuitenkin korkeintaan 250 miljoonaa euroa vuodessa. Arvion täytyy olla lähellä oikeaa, muutoin Puolustusvoimat joutuu todella vaikeaan välikäteen, aivan kuten Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak arvioi (siirryt toiseen palveluun) marraskuussa Ylen haastattelussa.

F-35 vahvuus on koneiden lukumäärässä ja niiden kyvyssä verkottua keskenään. Vaikka Yhdysvallat saattaa itsekin tilata lopulta niitä aiottua vähemmän, koneita on joka tapauksessa ensi vuosikymmenellä mahdollisesti yli 3 000 eri maissa.

F-35 on kova haaste sekä Kiinalle että Venäjälle, joiden omat viidennen sukupolven koneet ovat lukumääräisesti ja teknisestikin kaukana takana.

Puolustuspoliittisesti amerikkalaiskone on lopulta helpompi ratkaisu kuin jonkun muun koneen valinta. Suomi jatkaa tutulla linjalla USAn kanssa, ja yhteistyö Ruotsin kanssa syvenee taas hetken päästä.

Ruotsalaiselta Saabilta on jo tilattu satojen miljoonien arvoiset taistelujärjestelmät tällä vuosikymmenellä valmistuviin taistelulaivoihin.