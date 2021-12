Herätys: Lentoyhtiöt odottavat matkailun elpymistä, harva talokauppariita selvitetään oikeudessa, ihmisoikeuksia poljettu koronan varjolla

Satoja uusia lentoreittejä avautuu Euroopassa, osa myös poistuu

Vain harva talokauppariita päätyy oikeuteen, nyt suositaan sovittelua

Mikään tutkimus ei kerro talon kunnosta aivan absoluuttisesti. Vaikka talo avattaisiin kuin reikäjuusto ja kaikki olisi kunnossa, ostaja ei voi tuudittautua siihen, että näin on tästä ikuisuuteen, Tiina Koskinen-Tammi sanoo.

Riidat omakotitalojen vioista ratkaistaan yhä useammin sovittelulla . Kokeneen asianajajan mukaan kaupan purku onnistuu vain, jos talossa on isoja vaurioita. Vanhan omakotitalon kaupassa ostajan vastuu on suurempi kuin yleensä luullaan.

– Jälkeenpäin on helppo viisastella, mutta ostohetkellä olisi pitänyt painaa jarrua, kuvailee Ville Kuoppu , joka osti talon, josta paljastui kosteusvaurio.

Koronavuosi kuritti ihmisoikeuksia – myös valonpilkahduksia on nähtävissä, katso kooste

Koronakriisi on varjostanut kuluvaa vuotta, ja monissa maissa on pandemian varjolla poljettu ihmisoikeuksia. Silti positiivista kehitystä on tapahtunut. Poimimme muutaman esimerkin onnistumisista. Tänään vietetään YK:n ihmisoikeuksien päivää, ihmisoikeuksien julistus hyväksyttiin tasan 73 vuotta sitten.