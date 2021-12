"Suomi saattaa joutua päättämään Nato-jäsenyydestä jo lähikuukausina" – asiantuntija ennustaa yllättävää seurausta Ukrainan kriisistä

Suomen on varauduttava päättämään Nato-jäsenyydestä jo seuraavien kuukausien aikana, arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija, konsulttitoimisto Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä .

– Pakotteet eivät tule riittämään, mutta sotaan Nato ei lähde. Sotilasliiton on jollain tavalla osoitettava vahvuutensa ja yhtenäisyytensä. Suomelle tullaan esittämään kysymys, olemmeko mukana vai emme.

Kansainvälisen politiikan asiantuntijan mielestä tilanne on paljon vakavampi kuin Suomessa keskustellaan. Penttilä pitää erittäin mahdollisena, että Suomi keskustelee jo helmi-maaliskuussa suoraan Yhdysvaltojen kanssa Nato-jäsenyydestä.

– Mikäli Venäjälle asetetaan uusia pakotteita, saattaa Suomeen kaavailtu ydinvoimala tulla uudenlaiseksi ongelmaksi. Yhdysvalloissa on painetta siihen, että Saksallekin tulisi pakotteita Nordstream-putken takia. Voisi kuvitella, että ydinenergian tuotannossa ja uraanin hankinnassa tulisi vastaavia pakotteita, Vuori sanoo.

Ukrainan tulehtunut tilanne on nostanut esille sotilasliitto Naton reviirin.

Venäjä on ilmoittanut haluavansa takuut siitä, että sotilasliitto ei laajene itään päin. Presidentti Vladimir Putin esitti vaatimuksensa tiistaina videoneuvottelussa presidentti Joe Bidenille. Yhdysvallat on torjunut vaatimuksen todeten, että Naton jäsenyys on kunkin valtion oma asia.