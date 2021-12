Analyysi: Suomen viime hetken vastustus ei kaatanut kiisteltyjä ilmastokriteereitä EU:ssa, mutta se ei välttämättä ollut tarkoituskaan

Luoltaantyöntävän sanahirviön taustalla on yksinkertainen periaate.

Uusi EU-asetus on joukko kriteereitä ilmaston ja luonnon kannalta kestävälle liiketoiminnalle. Tarkoitus on luoda työkalu rahoittajille, jotka haluavat sijoittaa rahansa kestävästi. Kriteereitä on kutsuttu eräänlaiseksi ekomerkiksi.