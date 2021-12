Lihavuustutkija ja lääkäri kumoaa painonpudotukseen usein liitettyjä väittämiä: "Potilaillani on usein parempi itsekuri kuin minulla"

– Lihavuus syntyy tässä yhteiskunnassa hirmu herkästi. Meillä on sellainen perimä, joka on meidät niukoista ajoista tähän asti tuonut. Ja nyt kun meillä on niin valtavasti energiaa supermarketeissa tarjolla, niin näillä geeneillä lihotaan herkästi.

Suomalainen geeniperimä ei tee painonpudottamisesta helppoa

Mutta jos me suomalaiset eroamme vaikka eteläeurooppalaisista, niin on meissä eroja myös keskenämme. Lihominen kaiken kaikkiaan on yksilöllistä samoin kuin kyky laihtua. Myös ylipainon mahdollisesti aiheuttama tautitaakka on yksilöllinen.