Arvostetuille elokuvajuhlille on valittu peräti kolme suomalaista elokuvaa: "Sundanceen pääsy on hyväksynnän leima”

Sundancen elokuvajuhlilla tammikuun lopulla nähdään peräti kolme suomalaista elokuvaa: Alli Haapasalon Tytöt tytöt tytöt, Hanna Bergholmin Pahanhautoja sekä Tania Andersonin dokumentti The Mission.

Sundance on Yhdysvaltojen tärkein elokuvafestivaali ja Pohjois-Amerikan tärkein Toronton elokuvajuhlien rinnalla. Suomalaista pitkää näytelmäelokuvaa Sundanceen ei ole koskaan aiemmin valittu.

Haapasalon Tytöt tytöt tytöt on valittu kansainväliseen kilpasarjaan, joka on Sundancen tärkeimpiä esityssarjoja.

– Sundanceen pääsy on hyväksynnän leima. Teini-ikäisten tyttöjen tarinat eivät ole perinteisesti olleet elokuvataiteen kovimmassa ytimessä, Haapasalo sanoo.

– Tarina on fragmentteja elämästä lapsuuden ja aikuisuuden välitilassa.

Pahanhautoja esitetään Midnight-esityssarjassa, joka keskittyy kauhuun ja fantasiaan. Päähenkilö on 12-vuotias tyttö, joka yrittää elää vaativan äitinsä toiveitten mukaisesti. Salaiset ja väkivaltaiset toiveet muuttuvat todeksi, kun tyttö löytää oudon linnunmunan.

– Olen pelännyt kauhuelokuvia ja vältellyt niiden katsomista. Pahanhautoja on elokuva, jonka olisin lajityyppirajasta riippumatta halunnut silti nähdä.

Kamppailua festivaalipaikoista

Suomalaisvetoisena monikansallisena tuotantona syntyneellä Pahanhautojalla oli jo tekovaiheessaan korkea profiili. Lähes neljän miljoonan euron budjetillaan se on kallein suomalainen naisohjaajan elokuva.

Muun muassa pandemian vuoksi ensi-ilta on lykkääntynyt, ja ainakin kerran sen pääsy merkittävään elokuvatapahtumaan peruuntui aivan viime hetkellä. Nyt toteutuva ensi-ilta on siis voitto ja helpotus.

Sundancen merkityksestä puhuttaessa Bergholm mainitsee ensin hyödyn Yhdysvaltojen levityksessä. Pahanhautoja on myyty jo sinne sekä 40 muuhunkin maahan.

– Yhdysvaltojen julkaisustamme on tulossa laaja, Bergholm sanoo.

– Tekemisen ja sisällön kannalta valinta tarkoittaa, että on tullut ymmärretyksi oman viitekehyksen ulkopuolella, Haapasalo pohtii.

– Miten tehdään elokuva, joka on paikallinen, mutta toimii universaalisti? Siinä onnistuminen ei ole vain tekijän aikomuksista kiinni. Kaikki haluavat tehdä mahdollisimman hyvän elokuvan.

Keväällä Suomessa valkokankailla

Pahanhautojan pääosissa ovat Siiri Solalinna , Sophia Heikkilä ja Jani Volanen . Suomen ensi-ilta on helmikuussa. Sundanceen ovat lähdössä ohjaajan lisäksi ainakin käsikirjoittaja Ilja Rautsi ja tuottaja Mika Ritalahti .

– Muitakin festivaalinäytöksiä maailmalla on jo tiedossa heti Sundancen jälkeen, Bergholm paljastaa.

Haapasalon ja Bergholmin elokuvien lisäksi Sundancessa on mukana on suomalaistuotantoinen dokumentti The Mission. Tania Andersonin elokuva seuraa pohjoisamerikkalaisia mormonilähetyssaarnaajia Suomessa.