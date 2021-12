Vuoden 2020 kuolemansyyt tilastoitiin: Koronakuolemia hieman vähemmän kuin itsemurhia, muihin hengityselintauteihin kuolleiden määrä laski

Vaikka koronaepidemia on tuonut uuden lisän kuolinsyytilastoon, on kontaktien välttäminen toisaalta vähentänyt huomattavasti muihin hengityselintauteihin kuolemista. Epidemian kokonaisvaikutuksia tulevasta on vielä hankala sanoa.

Verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet sekä demetia ja Alzheimerin tauti ovat edelleen yleisimmät kuolinsyyt Suomessa. Kuva: Jari Kovalainen / Yle