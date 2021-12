Monien lasten ja nuorten kunto on tasolla, joka voi haitata arjessa jaksamista – Asiantuntija: "Siitä voi muodostua pahanlainen oravanpyörä"

Kahden vuoden aikana pudotusta on tullut sekä tyttöjen että poikien tuloksiin lähes puoli minuuttia, kertoo Move!-järjestelmän kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi .

– Kahden vuoden aikana on eletty haastavaa korona-aikaa, joka ehkä osaltaan on vaikuttanut näihin muutoksiin, Huhtiniemi arvelee.

Kestävyyskunnossa huolestuttava pidemmän ajan trendi

– Se on huolestuttava trendi, koska kestävyyskunto muodostaa pohjan jaksamiselle ja arjessa pärjäämiselle.

– Tyttöjen mediaaniluku oli tismalleen sama kuin viime vuonna ja poikien tulos menee muutaman sekunnin jopa yläviistoon. Toki pitää muistaa, että kyse on vain yhden vuoden tuloksesta, mutta tämä oli ilman muuta positiivinen signaali siitä, että lasku olisi pysähtymässä, sanoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari .

Liikkuvuus parani, mutta vatsalihakset heikkenivät

– Sellainen ilahduttava pieni valonpilkahdus täällä on, että pojilla on kautta linjan pikkaisen liikkuvuuden tulokset parantuneet. On tietyllä tapaa kurottu eroa umpeen suhteessa tyttöihin, Mikko Huhtiniemi sanoo.