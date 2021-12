26 000 ihmistä katsoi jääkiekkoa Tampereen areenalla – matsin jälkeen koronaan sairastunut: "Jälkiviisaana sanon, että ilman muuta maski kaikille"

Viime viikonloppuna Tapparan ja Ilveksen pelit vetivät uuteen Tampereen areenaan yhteensä 26 000 ihmistä kahtena iltana. Kuuluisin kuva on perjantailta. Ministeri Pekka Haavisto (vihr.) oli ilman maskia porukassa aitiossa. Hänellä todettiin koronatartunta sunnuntaina.

Lauantain pelissä ollut Ilves-fani Juhani Teronenkin hämmästeli maskien vähyyttä mentyään areenalle sisään. Häntä rauhoitti tieto siitä, että kaikilla on koronapassi.

Areenalla olleilta virallisesti tiedossa monia tartuntoja

Haaviston tartunta on ainoa, joka on tiedossa Tampereen areenan organisaatiossa. Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan areenalla olleilta on todettu monia koronatartuntoja.