Analyysi: Jos perheenjäsen saa koronan, päiväkodin opettaja jatkaa töitä, kuin ei mitään, mutta toimittaja käsketään kotiin omaehtoiseen karanteeniin

Julkisuudessa on puitu pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja muiden ministerien altistumista. Kun Pekka Haavisto (vihr.) sairastui koronaan, ministereitä ja eräitä virkamiehiä pyydettiin varotoimenpiteenä välttämään kontakteja toistaiseksi.

Valtioneuvoston ohjeistus on toki tiukempi kuin THL:n linjaus, mutta julkisuuden tiukka keskustelu karanteenista ja testeistä ei millään tavalla vastaa monien työpaikkojen todellisuutta.

Siis: jos perheessä on koronaa, päiväkodin opettajien ei tarvitse välittää, jos heillä on kaksi rokotusta.

Ohje on linjassa THL:n suosituksen kanssa.

Täysin rokotetut perheenjäsenet voivat jatkaa normaalia elämää. Suosittelemme kuitenkin, että he käyttävät maskia kansallisen suosituksen mukaisesti ja huolehtivat etäisyyksistä, kun he liikkuvat julkisilla paikoilla, joissa on paljon ihmisiä.