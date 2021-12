Kolariin rautakaivosta suunnitteleva Hannukainen Mining jätti uuden ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon

Kolarilainen kaivosyhtiö Hannukainen Mining on jättänyt perjantaina 10. joulukuuta uuden ympäristö- ja vesilupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

– Esimerkiksi sulkemisen jälkeisen tilanteen mallinnuksessa on otettu huomioon se, että mahdollisesti happoa muodostavalle sivukivialueelle on suunniteltu nyt tiiviit pohjarakenteet. Myös pohjavesimallinnusta on tarkennettu uutta tekniikkaa hyödyntäen, Koivumaa sanoo yhtiön tiedotteessa.