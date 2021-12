Luomusika kohtaa yhtä tuskallisen lopun kuin tavallinen – lue tästä jutusta, miksi luomukinkku voi silti olla eettisempi valinta

Luomukinkku on tavanomaisesti tuotettua kinkkua kalliimpaa. Mikäli kinkkua haluaa syödä, mutta joulupöydässä miettiä myös eläimen hyvinvointia, kannattaa luomukinkkua harkita.

– Ruotsalainen kinkku voi olla myös ihan hyvä valinta, mutta me tunnemme kotimaisen tuotannon ja tiedämme, millaisten säädösten mukaan meillä sikaa tuotetaan, Tiina Kauppinen sanoo.

Tuotannossa on otettava monta sellaista asiaa huomioon, jotka parantavat sian mahdollisuuksia lajityypilliseen käyttäytymiseen. Luomutarkastaja käy luomusikaloissa kerran vuodessa tarkistamassa eläinten hyvinvoinnin.

Luomukinkun osuus joulumyynnistä vain kaksi prosenttia

Suomessa tuotetaan ja syödään erittäin vähän luomukinkkua, vaikka sen suosio verkkokaupassa on nousussa. (siirryt toiseen palveluun)

Yhteensä Suomen sikatiloilla on noin miljoona sikaa. Lihasikoja niistä on vajaat puoli miljoonaa. Tavanomaista sikaa tuotettiin (siirryt toiseen palveluun) 175 800 000 kiloa, josta luomun osuus on vain 0,4 %.