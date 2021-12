Talibaneja on nähty viihdeohjelmissa, mutta samalla Afganistanin sananvapaus kaventuu – he voivat tehdä mitä huvittaa, kertoo toimittaja Ylelle

Hazaravähemmistöön kuuluva Zakarya Safari on kuitenkin edelleen maassa. Hän perusti vuosi sitten oman uutistoimiston, Majlis News Agencyn, mutta alkoi nopeasti saada uhkauksia. Siitä lähtien hän on toiminut freelancetoimittajana.

Toimittajia on pahoinpidelty

– He veivät minut poliisiasemalle ja hakkasivat minut, Safari kertoo.

– Olin todella huolissani. Mutta kun menin sinne ja he puhuttelivat minua, he olivat ystävällisiä, eivätkä puhuneet minulle ankarasti.

– Jos he saisivat minut kiinni kuvaamassa, he voisivat pidättää minut, hakata minua tai tappaa minut. He voivat tehdä mitä huvittaa, hän sanoo.