Turku ennen Turkua oli täynnä kyliä – kaupungin rakentaminen on jyrännyt niistä lähes kaikki, mutta jotain jäikin

Suomen vanhin kaupunki on kasvaessaan nielaissut kymmenittäin sitä ympäröineitä kyliä. Kyse on ollut pitkästä, satojen vuosien tapahtumaketjusta, joka jatkuu yhä.

Pienistä, kadonneista yhteisöistä on nyt julkaistu mittava tutkimus, Kylistä kasvoi Turku -kirja.

– Naapuripitäjien kylät vähitellen sulautuivat ja katosivat kaupungin uumeniin. Ne turkulaistuivat. Osasta on jäljellä konkreettisesti vanha kylätontti maalaistaloineen, toisista nimi tiestössä, Turun museokeskuksen rakennustutkija Sanna Kupila kertoo.

Kaerlan kylä nykyisen Raunistulan puistotien ja Markulantien tuntumassa oli taloluvultaan Maarian suurin kylä. Ainoastaan Kirveen talo on jäljellä.

Maarian suurimpiin kyliin kuulunut Kaerla on lähes kadonnut.

– Siellä on vain yksi talo jäljellä, Kirveen päärakennus, ja sitäkin uhkaa purkaminen, Sanna Kupila sanoo.

Viranomaisten pöytälaatikosta julkiseen jakoon

Kylistä kasvoi Turku -kirja on valtava tietopaketti 62 kylän historiasta, pisimmillään kivikaudelta nykypäivään. Työ alkoi 2010-luvun puolella ja mukana on ollut kymmenen Turun museokeskuksen tutkijaa.

– Omalta osaltani kiinnostus johtuu siitä, että viranomaistyössä on selvitetty kylien historiaa ja tiedot ovat jääneet pöytälaatikkoon. Ne eivät olleet kaikkien nähtävillä, kirjan toimittanut Sanna Kupila kertoo.

– Jätettiin pois sellaiset, joista on jotakin kirjoitettu viimeisinä vuosikymmeninä, eli Hirvensalon, Kakskerran ja Paattisten kylät jäivät pois.

Hamarossa vanhat pihapiirit jäivät saarroksiin

Vanhoja kyliä on siis hyvin vaihtelevasti jäljellä – osasta on vain tieto, joka näkyy kaupunginosan tai katujen nimissä.

Hamarossa kaksi vanhaa maalaistaloa on jäänyt uusien talojen keskelle. Ja sekin on harvinaista, että kolmen talon kylästä on kaksi taloa jäljellä.