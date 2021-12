Tehtaiden tilaukset edelleen hyvällä tasolla, mutta tuotanto voi olla hiipumassa

Metalliteollisuudessa uusien tilausten kasvu hidastui 12 prosenttiin. Aiempina kuukausina juuri metalliteollisuus on kasvattanut tilauksiaan erityisen vahvasti. Vielä syyskuussa metalliteollisuuden tilaukset kasvoivat lähes 50 prosenttia vertailukauteen nähden.

Teollisuuden tuotanto jatkui vakaana

PTT:n Huovarin mukaan teollisuustuotannon kasvu on ollut tänä vuonna varsin hyvää verrattuna verrokkimaihin.

– Saksan ja Ranskan teollisuustuotanto on alemmalla tasolla kuin vuoden alussa, ja kesän jälkeen myös Ruotsin tuotanto on hieman laskenut. Suomessa kasvutrendi on sen sijaan jatkunut koko ajan, Huovari kirjoittaa.