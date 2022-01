LAURINO/CANNALONGA, CILENTO Vuoristoisen Laurinon kylän korkeimmalle paikalle johtaa kivilaatoin päällystetty, mutkikas tie. On juuri satanut, ja kiven pinta liukastaa.

Olohuonetta lämmittävät takassa palavat polttopuut. Sisällä on hiljaista, ulkona on hiljaista.

Grippo on päättänyt viettää viimeiset elinvuotensa kotikylässään, tässä “maanpäällisessä paratiisissa”.

– Täällä vallitsee rauha, joka on rahaa arvokkaampaa. On niin turvallista, että voisin nukkua ovi auki.

Laurinon kylä kuuluu Italian länsirannikolla sijaitsevaan Cilenton alueeseen. Seudun syrjäisiin kyliin on kätkeytynyt ehkä asia, jota moni tavoittelee: pitkän elämän salaisuus.

Alueen asukkaat elävät nimittäin poikkeuksellisen pitkään. Grippo on siitä hyvä esimerkki.

Pitkäikäisyys on herättänyt myös tutkijoiden mielenkiinnon. Viime vuosina Cilentossa on käynyt tieteentekijöitä myös ulkomailta, muun muassa Ruotsista ja Yhdysvalloista.

Tutkijoiden mukaan yksi syy pitkään elämään piilee Välimeren ruokavaliossa, jonka keskuspaikkoja Cilento on. Runsaasti kasviksia ja oliiviöljyä sisältävän ruokavalion terveysvaikutuksista on puhuttu pitkään.

Tämä on uusin kysymys, johon ruotsalaiset ja italialaiset tutkijat yrittävät parhaillaan saada vastausta.

Rooman Sapienza-yliopiston tutkijat lennättivät yhteistyössä ruotsalaisen Lundin yliopiston kanssa Cilentoon 60 ruotsalaista koehenkilöä. Keski-iältään testiryhmän jäsenet olivat 75-vuotiaita. He viettivät Cilentossa viisi päivää syöden tiukasti tutkijoiden määrittelemän, paikallisen ruokavalion mukaan.

Tutkimus on kesken, eikä siitä voi vielä vetää johtopäätöksiä.

– Minulle on tärkeää syödä täällä kasvatettua ruokaa. Myös ulkomailla ollessani pyrin syömään puhtaasti, vaikka suurkaupungeissa sen eteen piti tehdä enemmän töitä.

Grippon mukaan hänen elämästään on tullut seesteisempää kymmenisen vuotta sitten, kun hän palasi nyt jo edesmenneen vaimonsa kanssa kotipaikkakunnalleen. Sitä edelsi kansainvälinen virkamiesura Brysselissä ja Roomassa.

Nykyisin Grippo herää aamuisin seitsemältä, polkee kuntopyörää puoli tuntia ja keittää aamukahvin. Sitten on vuorossa ainakin yksi sanomalehti. Grippolle on tärkeää pysyä kärryillä maailman tapahtumista. Niistä hän ottaa välillä selvää myös älypuhelimen ja tietokoneen avulla.

Grippon lapset ja lapsenlapset asuvat muualla ja moni läheinen on jo ehtinyt nukkua pois, mutta seuraa on silti. Roomassa asuva ystävä soittaa joka aamu kahdeksalta kysyäkseen, onko tuli jo takassa. Jouluisin Grippo matkaa usein poikansa kotiin Pohjois-Italiaan.

Ihmisiä näkee myös Laurinon kylän kahvilassa, vaikka pandemia on tuonut sosiaalisiin suhteisiin pelkoa. Se on harmi, sillä Grippon mukaan tärkeää elämässä on se, että saa vaihtaa ajatuksia ja välillä myös auttaa muita.