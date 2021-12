Tällainen on Suomen uusi hävittäjä F-35

Hallitus on valinnut Suomelle uuden hävittäjän. Valittu kone on F-35. Se on maailman ensimmäinen häivehävittäjä eli tutkassa vaikeasti havaittava kone. Se on myös maailman modernein monitoimihävittäjä.

Millainen kone on, miksi se valittiin – ja miksi Suomi tilaa uusia hävittäjiä? Tässä jutussa löydät tiiviit vastaukset hävittäjän perustiedoista.

1. Millainen kone on F-35?

F-35 on yhdysvaltalainen häivehävittäjä.

Kone on moderni hävittäjä. Ulkomitoiltaan kone on Suomen nykyisiä Hornet-hävittäjiä hieman pienikokoisempi. Koneessa on tehokas moottori, ja siksi kone on nopea ja pystyy nousemaan ilmaan suurella lentoonlähtöpainolla. Koneen lento-ominaisuudet eivät kuitenkaan ole niin tärkeitä kuin sen muut ominaisuudet.

Monien eri sensorien avulla kone havainnoi ympäristöään. Se kerää tietoa ja välittää sitä muille koneille ja muulle sotilaalliselle järjestelmälle.

2. Mitä tarkoittaa, että kone on häivehävittäjä?

Häive takaa, ettei konetta havaita herkästi.

Konetta on erittäin hankala havaita tutkassa, jolloin sitä on vaikea ampua alas. Häiveominaisuus on rakennettu koneen muotoilulla ja pinnoitteilla. Myös ohjuksia pystytään lastaamaan koneen sisätilaan, jolloin ne eivät paljasta konetta.

3. Miksi Suomi tarvitsee uudet hävittäjät?

Suomen nykyiset Hornet-hävittäjät vanhenevat.

Nykyiset Hornet-hävittäjät otettiin käyttöön 1990-luvulla. Koneiden materiaali ja tekniikka vanhenee. Ilmapuolustuksessa hävittäjiä on mahdoton korvata muilla järjestelmillä.

Nykyaikaiset hävittäjät ovat niihin rakennetun tekniikan ansiosta paljon muutakin kuin lentokoneita, ja ne muuttavat koko ajatuksen siitä, mitä hävittäjillä tositilanteessa tehdään. Ne ovat lentäviä ohjuslavetteja ja datalinkkejä.

Vanhojen koneiden päivittäminen kalliisti ei enää kannata, sillä myös koneiden materiaali itsessään väsyy.

4. Riittääkö raha uuden hävittäjän käyttämiseen?

Puolustusvoimat on luvannut, että kulut eivät ylity.

Puolustusministeriö on luvannut pitää budjetista kiinni. Hankinnan arvo on maksimissaan 10 miljardia euroa, ja sen käyttökulut saavat olla kymmenesosa puolustusvoimien vuosibudjetista. Puolustusvoimat sanoo kiinnittäneensä erityistä huomiota käyttö- ja huoltokuluihin.

Aiemmin on epäilty, että F-35:n kulut eivät mahtuisi budjettiin.

5. Miksi Suomi valitsi juuri tämän koneen?

Puolustusvoimien mielestä kone oli ehdokkaista paras.

Suomessa hävittäjävalintaa edelsi kuuden vuoden työ. Ensin valittiin mahdolliset koneet. Perusteellisten testien ja selvitysten perusteella valittiin näistä viidestä koneesta paras.

Ehdokkaista yhteiseurooppalainen Eurofighter ja ranskalainen Rafale eivät päässeet loppusuoralle. Pisimmälle edenneistä yhdysvaltalaisista F-35:stä, Super Hornetista ja ruotsalaisesta Gripenistä parhaat pisteet valinnassa sai F-35.

Valinta sopi myös valtioneuvostolle, joka teki lopullisen päätöksen. Koneen valinta takaa myös sen, että puolustusyhteistyö Yhdysvaltojen kanssa jatkuu tiiviinä.

Useat maat Euroopassa ovat valinneet saman koneen. Samalla kone on useiden Nato-maiden valinta.

6. Kuinka paljon koneita tulee ja milloin?

Suomi ostaa 64 hävittäjää, ja ensimmäinen lentää Suomeen vuonna 2026.

Myös Hornet-hävittäjiä oli alun perin 64. Suomi ostaa F-35 koneita saman verran. Suomi ottaa koneen käyttöön Yhdysvalloissa 2025 ja ensimmäinen kone tulee Suomeen seuraavana vuonna.

Suomessa koneet sijoitetaan Siilinjärven Rissalaan ja Rovaniemelle.

