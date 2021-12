Suomessa on ainutlaatuinen kokoelma huonekaluhistoriaa – kansainvälisesti merkittävää erikoismuseota on yritetty perustaa jo vuosikymmeniä

Säätiön keskeinen päämäärä on alusta asti ollut perustaa huonekalumuseo Lahteen. Työtä sen eteen on tehty sinnikäästi, mutta onnistumatta.

Kokoelma on karttunut erityisesti lahjoitusten turvin. Se on tallennettu Lahden museon tiloihin ja sisältää muun muassa viitisenkymmentä huonekalua, noin 20 000 valokuvaa ja mittavan määrän muuta materialia.

Lahden museoilla on omien kokoelmien ohella hallinnassaan lahjoituksena saatu Askon kokoelma. Olemassaolevista yrityksistä Iskulla on puolestaan yksityiskokoelma, joka riittäisi Soljamon mukaan jo yksinään yhden museon tarpeisiin.

Iskulla on ollut mittava määrä tuoleja tuotannossa eri vuosikymmenillä. Joitakin malleista on otettu uustuotantoonkin.

Lama söi huonekalumuseolta perustan

– Suurista valmistajista jäljellä on Isku. Yhtiö parjää kohtuullisen hyvin tänä päivänä. Sen lisäksi meillä on paljon pieniä valmistajia. Niitä on alle tuhat, suuri osa on muutaman hengen yrityksiä.