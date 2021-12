Seiskan päätoimittaja pääministerin juhlimisen uutisoinnista: "Odotetaan tässä sitä ensi viikonloppua, missä kapakassa hän silloin bilettää"

– Kyllä kohut syntyvät tunteista. Siinä mitä uutisessa tapahtuu on tunne-ulottuvuus. Ja yhtä lailla otsikossa on usein sellaista, joka herättää lukijassa eli uutisen aistijassa tunnetta. On se sitten kateus, häpeä, viha, ilo, suru, mitä tahansa. Tämä on tunnebisnestä, Jari Peltomäki sanoo.