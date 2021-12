Hoitajille luvattiin lisäpalkkioita, mutta HUS päättikin puhaltaa pelin poikki – Tehyn toiminnanjohtaja: "Tämä on kuin märkä rätti kasvoille"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on joutunut sosiaalisessa mediassa kiivaan kritiikin kohteeksi, kun se ilmoitti, että hoitajille jo luvatut palkkalisät keskeytetään ja arvioidaan uudelleen.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy on lähettänyt HUSin johdolle asiasta neuvottelupyynnön.

– Käsittämätöntä toimintaa HUSilta. Tämä on kuin märkä rätti hoitajien kasvoille. Toivottavasti HUSilla on viisautta harkita asiaa uudelleen, sanoo Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi .

Kuuntele, mistä HUSin palkkalisä-keskustelussa oikein on kyse. Toimittaja Emilia Pakkalan haastattelussa HUSin toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi ja Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

HUS: Palkkojen on oltava yhdenvertaisia

HUSin vt. toimitusjohtajan Markku Mäkijärven mukaan kyseiset palkkalisät otetaan uudelleenkäsittelyyn siksi, että halutaan tarkistaa, ovatko ne samassa linjassa HUSin yleisperiaatteiden kanssa. Lisien on oltava yhdenvertaisia kaikille työntekijöille.

Mäkijärvi on tehnyt 18. marraskuuta palkkalisiä koskevan yleislinjauksen, jonka mukaan määräaikaista tehtäväkohtaista lisää voidaan antaa henkilöille, joiden tehtävävaatimus lisääntyy. Kyse voi olla esimerkiksi potilasmäärien lisääntymisestä tai uusien työntekijöiden ohjaamisesta.

– Meillä on HUSissa yhdenvertaisuusarvo ja samapalkkaisuusperiaate. Halusin, että nämä laitetaan samalle viivalle, ja katsotaan, että nämä asiat ovat yhdenvertaisia. Kaikki henkilöstöasiat ovat koko HUSia koskevia, eivät vain yhtä tulosyksikköä koskevia. Sen takia puhallettiin peli poikki hetkeksi.

Mäkijärven yleispäätöksen mukaan palkkalisä on kiinteä 250 euroa kuukaudessa, jos henkilö tekee täyttä työaikaa.

Muita lisiä jo maksettu

Mäkijärven mukaan hoitajille on jo aiemmin maksettu "puolen tusinaa" erilaista lisää, joista on sovittu ammattijärjestöjen kanssa. Nyt puitavat uudet palkkalisät oli ynnätty aiemmin sovittujen lisäkorvausten päälle.

– Ei suinkaan ole niin, että kun henkilöstö venyy, niin yhtään mitään ei ole saanut aikaisemmin. Me arvostamme suuresti työtä, jota henkilöstö on tehnyt potilaiden eteen, ja tiedetään, että siellä on paikoin jouduttu venymään tosi paljon. Tämä kyllä halutaan palkita, Mäkijärvi sanoo.