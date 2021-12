Varsinais-Suomessa todettu uusia koronan omikrontapauksia – tartuntoja maakunnassa nyt kahdeksan kappaletta

Varsinais-Suomessa on todettu viime maanantain jälkeen neljä uutta koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala .

Yhteensä todettuja tautitapauksia on maakunnassa nyt kahdeksan.

Todetut tartunnat liittyvät edelleen aikaisemmin todettuun tartuntaketjuun, jonka THL on kertonut olevan lähtöisin Ruotsista .

Hänen mukaansa tartuntaketju on melko suppea, eikä altistuneita ole paljon. Altistuneet on saatu karanteeniin. Esa Rintala kertoo olevansa toiveikas sen suhteen, että tartuntaketju on saatu rajattua.