Sijoitusyhtiö hankki Koiviston Auton salaisella summalla: "Ei voi sanoa, että olisimme halvalla ostaneet"

Koiviston Auton hallituksen puheenjohtaja Antti Norrlin kertoo, että yhtenä syynä kauppoihin on alan murros, jossa liikenne sähköistyy vauhdilla. Koiviston auton bussien sähköistäminen vaatii tulevaisuudessa isoja investointeja.

– Meillä on niin iso konserni, että on hyvä, että omistajalla on laajemmat hartiat esimerkiksi rahoituksessa.