Sähkösopimuksen kilpailutus on nyt entistä tärkeämpää ja hämmentävämpää – ota nämä asiat huomioon, jos olet vaihtamassa sopimusta

Nämä taloudet ovat viimeistään nyt havahtuneet, että sähkö on kallista. Viime viikkoina postilaatikkoihin on kolahtanut syksyn kulutuksesta tulleita sähkölaskuja, ja sähkön myyjien asiakaspalvelut ovat ruuhkautuneet.

– Asiakkaat ovat olleet aktiivisesti liikkeellä viime päivinä ja tarkistaneet asiakaspalvelustamme omia sopimushintojaan. Soittoja on tullut markkinahintojen nousun ja asiasta uutisoinnin myötä, sanooo Fortumin kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tomi Hänninen.

Myös Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa arvioi, että pörssisähköä käyttävien kotitalouksien määrä on vähentynyt rajusti.

– Spot-hintaa ei voi tällä hetkellä suositella sellaisille, joiden talous on mitoitettu tarkkaan, on otettu esimerkiksi iso asuntolaina. Nyt pitää olla hieman pelivaraa taloudessa, ja sen lisäksi kulutusta pitää pystyä ajoittamaan edullisemmille tunneille, sanoo johtaja Pekka Salomaa.

Sähkösopimusta vaihtava kotitalous on nyt hankalassa välikädessä.

Vielä alkusyksystä kiinteähintaisen sopimuksen sai 4 - 5 sentillä kilowattitunnilta. Tällä hetkellä sähkön myyjät tarjoavat sopimuksia, joissa sähkö maksaa 7 - 10 senttiä kilowattitunnilta. Se on selvästi edullisempi kuin tunneittain vaihtuva spot-hinta, mutta tuntuvasti kalliimpaa kuin kesällä tarjolle tulevat kiinteähintaiset sopimukset.

– Tällä hetkellä markkinan näkemys sähköpörssin systeemihinnasta vuoden toisella neljänneksellä on noin 5,5 senttiä kilowattitunnilta, sanoo LUT-yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro .

– Pitkässä määräaikaisessa sopimuksessa on hinnoiteltu sähkölle keskihinta. Alku on kalliimpaa, mutta sopimuksen loppu edullisempaa, lisäksi on myyjälle tultava pieni kate, laskee salkunhoitaja Risto Kinnunen.