Yhdysvaltain tarkasti varjellut puolustusteollisuuden markkinat aukeavat hävittäjäkaupan ansiosta suomalaisyrityksille

Jo kilpailutukseen pääsyn ehtona oli, että hävittäjien tarjoaja sitoutuu tekemään Suomen kanssa teollista yhteistyötä. Tämän yhteistyön arvoksi on määritelty vähintään 30 prosenttia kauppahinnasta. Kyse on siis lähes kolmen miljardin euron yhteistyöstä.

Vastakaupoista teolliseen yhteistyöhön

Aiemmin Hornet-hävittäjäkauppojen yhteydessä puhuttiin "vastakaupoista", joiden ansiosta sadat suomalaisyritykset pääsivät tekemään kauppaa Yhdysvaltojen kanssa. Kilpailua vääristävät vastakaupat on nykyisin kielletty EU:ssa.

– Nyt on hyvä muistaa, että kukaan ei tule rahat salkussa ostamaan suomalaisia tuotteita, vaan nyt tehdään yhdessä kehitysprojekteja, jotka toivottavasti johtavat vientiin uusille markkinoille.

Hävittäjäkauppaan liittyvän teollisen yhteistyön ensimmäinen tarkoitus on turvata, että Suomi voi itsenäisesti taata ostettavien hävittäjän toimintakyvyn koko niiden elinkaaren ajaksi ja myös eristäytyneissä poikkeusoloissa.

Sadat suomalaisyritykset haluavat yhteistyöhön

Jo peräti 500 suomalaisyritystä on ilmoittautunut Business Finlandille (siirryt toiseen palveluun) olevansa kiinnostunut osallistumaan yhteistyöhön.

Karanko korostaa, että yhteistyö voi olla arvokasta niin siviili- kuin puolustusalan yrityksille. Hänen mukaansa rajanveto niiden välille on turhaa, koska esimerkiksi erilaisia sensoreita, kommunikaatioon tai kyberturvaan liittyvää soveltamista käytetään yhtä hyvin siviili- ja sotilaskäytössä.

Yhteistyössä etusijalla on Suomen huoltovarmuus, mutta taustalla on pyrkimys kehittää tuotteita tai palveluita, joilla on vientimarkkinoita. Puolustusalalla markkinat ovat protektionismin kovinta ydintä.