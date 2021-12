Ammattiliitto Pro moittii metsäyhtiö UPM:ää äkkijyrkästä sanelusta – vuoromestarit ja muut toimihenkilöt jäämässä ilman työehtosopimusta

UPM ilmoitti keväällä, että uutta työehtosopimusta ei solmita Ammattiliitto Prohon kuuluvien toimihenkilöiden kanssa. Heitä on UPM:n palveluksessa noin 750. Esimerkiksi Kymin tehtaalla Kouvolassa heitä työskentelee noin 50.

"Tästä on sanelu kaukana"

Hollménin mukaan yhtiö on kertonut työntekijöille, että se neuvottelee jatkossa työehdoista henkilöstön kanssa yhdessä.

– Tästä on sanelu kaukana, ja ylipäätään vierastan vastakkainasettelua, jossa yhtiön intressi on eri kuin henkilöstön intressi. Mitään lupauksia ei ole petetty, Hollmén sanoi keväällä.

Neuvotteluihin pyritään

Tässä vaiheessa on Hyttisen mukaan vaikea arvioida, miten liitto onnistuu tavoitteessaan, ja muodostuuko tarvetta työtaistelutoimille.

– Suomen mittakaavassa tilanne on ainutlaatuinen. UPM on kuitenkin yrittänyt samaa Uruguayssa, jossa sillä on tuotantolaitoksia. Siellä ammattiliitot saivat painostettua työnantajan perinteiseen työehtosopimusmalliin, ja siellä niitä solmitaan, Hyttinen sanoo.