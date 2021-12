Nuorten koronapotilaiden kohtaaminen pysäytti tehohoitolääkäri Jenni Puoliväli-Oksalan, 31: "Tämän piti olla vanhusten ja monisairaiden tauti"

Koronatartunnan takia tehohoitoa tarvinneiden polilaiden ikäjakauma on muuttunut epidemian aikana. Kuluneena syksynä 40-vuotiaiden osuus on yli kaksinkertaistunut aiemmasta.

Aikaisempaa nuorempien koronapotilaiden hoitaminen on pysäyttänyt myös nuoren lääkärin.

Anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri Jenni Puoliväli-Oksala , 31, on seurannut koronatilanteen pahentumista Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen keskussairaalassa.

Elämän ja kuoleman rajoilla olevien nuorten potilaiden hoitaminen on koskettanut. Tauti tuli jotenkin itseä lähemmäs, pohtii Puoliväli-Oksala.

– Potilaat voivat olla samassa elämäntilanteessa kuin itsekin olen, on perhettä, pieniä lapsia. Olen miettinyt, miten kamalaa se on perheelle, se kaikki epävarmuus, kun kukaan ei osaa sanoa, kuinka kauan tehohoito kestää ja mikä on lopputulos.