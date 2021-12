Tuhat yritystä ja joka kolmas yrittäjä eläkeiässä – kahdeksankymppiset Sevónit ovat etsineet jatkajaa baarilleen jo neljä vuotta Kristiinankaupungissa

Ongelma on valtakunnallinen ja tilanne pahin pienillä paikkakunnilla.

Pohjalaismaakunnissa noin kolmannes yrittäjistä on yli 55-vuotiaita.

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan yrittäjien jäsenistä Pedersöressä eläkeikäisten osuus yrittäjistä on peräti 60 prosenttia. Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla eläkeiässä on joka kolmas yrittäjä.

Yrittäjinä 50 vuotta kasitien varressa

– Kun isä siirsi baarin kasitien varteen, moni haukkui häntä hulluksi. Mutta siinä se vielä on ja asiakkaita riittää, Marja-Riitta Sevón naurahtaa.

Viiteen vuosikymmeneen yrittäjänä mahtuu Sevónien mukaan monenlaisia aikakausia. Esimerkiksi öljy-yhtiöitä, joiden polttoainetta asemalla on myyty, on ollut neljä ennen nykyistä.

Lama-aikana myös Metsälän baarilla oli taloudellisesti tiukkaa ja piti miettiä mistä rahat löytyvät. Kaikesta on kuitenkin selvitty aina tähän päivään saakka.

"Että kylässä pysyisi palvelut"

Nyt pariskunta on kahdeksankymmenen molemmin puolin ja vaikka baarin pyörittäminen on vuokrattu muille on huoltoasema silti vielä heidän yrityksensä.