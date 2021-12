Yhdysvaltain korkein oikeus sallii Texasin aborttikiellon haastamisen – kyseessä on osittainen voitto aborttioikeuden puolustajille

Yhdysvalloissa maan korkein oikeus on tänään päättänyt sallia Texasin osavaltion uuden aborttilain haastamisen.

Korkeimman oikeuden Roe vs. Wade -ennakkopäätös vuodelta 1973 määräsi, että osavaltioiden on sallittava abortti siihen asti kun sikiö on elinkelpoinen kohdun ulkopuolella.